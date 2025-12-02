Осужденного за стрельбу в Саратовской области признали виновным в неуважении к суду

В 2024 году на улице Победы в Марксе злоумышленник, двигаясь на автомобиле Toyota Land Cruiser, произвел семь прицельных выстрелов из пистолета в мужчин в салоне "Оки"

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Саратова признал Рубика Акопяна, осужденного ранее за расстрел людей в городе Марксе Саратовской области, виновным в неуважении к суду. По совокупности преступлений ему назначили 24 года 1 месяц колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По итогам рассмотрения дела суд счел доказанной вину подсудимого Акопяна Р. Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 360 часов. По совокупности преступлений <…> суд окончательно назначил Акопяну Р. Р. наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщили в суде.

В конце ноября 2024 года на улице Победы в Марксе злоумышленник, двигаясь на автомобиле Toyota Land Cruiser, произвел семь прицельных выстрелов из пистолета в двух мужчин в салоне "Оки". Ранее мужчины были незнакомы. Один их пострадавших умер от ран, другой был госпитализирован. Стрелявший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ ФССП по региону, 10 июня 2025 года в ходе судебного заседания обвиняемый продемонстрировал пренебрежительное отношение к суду и публично в присутствии судей Саратовского областного суда унизил честь и достоинство участника разбирательства - адвоката потерпевшего. Отмечается, что Акопян допускал в адрес юриста оскорбительные, грубые выражения с использованием нецензурной брани. В результате мужчина был удален из зала суда.

19 июня Саратовский областной суд приговорил Акопяна к 24 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц, незаконном приобретении и хранении оружия, а также умышленном повреждении чужого имущества.