В ДТП с автобусами в Нижегородской области нет тяжело пострадавших

В гостиницах разместят 106 пассажиров

© МЧС России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Госпитализированные в результате ДТП с автобусами в Нижегородской области находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Более 100 человек разместят в гостиницах Арзамасского района, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

"Больница наша забирает 14 человек легкой и средней тяжести. Тяжелых нет. <…> Водители нашего АПАТ направлены на вывоз людей, 106 человек. Переместят в гостиницу на время", - написал Щелоков в Telegram-канале.

Авария произошла на трассе М-12 вечером 2 ноября. Столкнулись два автобуса и две машины. Движение в сторону Казани перекрыто.