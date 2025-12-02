МЧС показало видео с места ДТП с автобусами в Нижегородской области

В Госавтоинспекции региона сообщили, что после аварии были госпитализированы 14 человек

Редакция сайта ТАСС

© МЧС России

ТАСС, 2 декабря. МЧС России опубликовало кадры с места ДТП на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области. Представитель Госавтоинспекции региона заявил, что столкнулись два автобуса и два автомобиля.

Ранее в инспекции сообщили, что после аварии были госпитализированы 14 человек, среди которых есть ребенок. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что троих пострадавших пришлось деблокировать из автобуса. Госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.