В Херсоне произошли взрывы

Воздушная тревога не объявлялась

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Позже сообщили о новых взрывах в Херсоне. Подробности не приводятся.

Электричество отключилось в части подконтрольного киевским властям Херсона, сообщает украинское издание "Страна".

