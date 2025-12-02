ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Херсоне произошли взрывы

Воздушная тревога не объявлялась
18:57
обновлено 20:00

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Позже сообщили о новых взрывах в Херсоне. Подробности не приводятся. 

Электричество отключилось в части подконтрольного киевским властям Херсона, сообщает украинское издание "Страна".

В новость внесены изменения (23:00 мск) - добавлена информация об отключении электричества. 

