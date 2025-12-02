В Херсоне произошли взрывы
18:57
обновлено 20:00
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".
В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
Позже сообщили о новых взрывах в Херсоне. Подробности не приводятся.
Электричество отключилось в части подконтрольного киевским властям Херсона, сообщает украинское издание "Страна".
