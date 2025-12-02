Жительницу ЛНР осудили за укрывательство военнослужащих ВСУ

Женщину приговорили к 16 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Жительница ЛНР получила 16 лет лишения свободы за укрывательство военнослужащих ВСУ по поддельным медицинским документам. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.

По результатам разбирательства Верховный суд ЛНР вынес женщине обвинительный приговор. Ее признали виновной в совершении госизмены. "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.

Суд установил, что жительница республики общалась в мессенджере с военнослужащим военной разведки ВСУ, личность которого не установлена. Женщина отправила ему бланки медицинских документов и образцы выписок из истории болезни, которые нашла и сфотографировала в районной больнице. Мужчина изготовил фиктивные документы и дал поручение распечатать их и передать военнослужащим ВСУ, скрывавшимся в квартире. Вместе с документами женщина также передала им две sim-карты. После этого военнослужащиеся направились в сторону Украины под видом больных.

Их действия пресекли на блокпосту, где они сообщили, куда направляются и обстоятельства перемещения.