Площадь пожара в Новой Москве увеличилась до 600 кв. м

Информации о пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Площадь пожара в ангаре в Новой Москве выросла до 600 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Площадь пожара увеличилась. В настоящее время площадь пожара составляет 600 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Собеседник уточнил, что к горящему зданию примыкает общежитие, из него эвакуировано 350 человек. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

По данным ГУ МЧС России по Москве, "поступило сообщение о пожаре по адресу: Коммунарка, ул. Адмирала Корнилова, д. 60, строение 3. Происходит загорание складируемых стройматериалов в двух металлокаркасных ангарах".