"Страна": подозреваемых в убийстве сына заммэра Харькова задержали

Их имена не приводятся, однако известно, что это граждане Украины

Редакция сайта ТАСС

© Michael Gruber/ Getty Images

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве 21-летнего сына заммэра Харькова Данилы Кузьмина в Вене задержаны на Украине. Об этом сообщает издание "Страна".

Сообщается, что прокуратура Австрии выдала международный ордер на арест подозреваемых, передала его украинским правоохранителям, после чего украинская полиция задержала двух мужчин. Имена подозреваемых не приводятся, однако известно, что это граждане Украины.

Накануне "Страна" сообщила, что Кузьмин был убит в Вене и что причиной убийства мог стать финансовый долг. На сайте МВД Украины появилась карточка о розыске Данилы Кузьмина, где указано, что молодой человек пропал 25 ноября в Вене. Ранее австрийские СМИ сообщили, что в Вене обнаружили сгоревший автомобиль, в котором находилось тело 21-летнего украинца. Австрийская полиция квалифицирует инцидент как насильственную смерть. Предварительно считается, что потерпевшего могли избить, после чего поместили в автомобиль и подожгли. Австрийские СМИ отмечают, что о его исчезновении ранее заявил близкий друг семьи, который проживает за границей. Впоследствии родственники получили подтверждение о гибели.

Источники "Страны" подтвердили, что убитым в Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. В начале 2022 года он вывез всю свою семью в Вену. Источники также добавляют, что, вероятнее всего, причина убийства имеет финансовый характер. В частности, после гибели мужчины на двух криптокошельках, связанных с ним, обнаружили нулевые балансы.