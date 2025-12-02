В Новой Москве потушили пожар в ангарах со стройматериалами

Произошло обрушение кровли на 50 кв. м

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар в ангарах со стройматериалами в Новой Москве полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, о локализации пожара на площади 650 кв. м и обрушении кровли на 50 кв. м.

Пожар произошел в промзоне Коммунарки. Загорелись складируемые стройматериалы в двух металлокаркасных ангарах. В тушении участвовали почти 100 человек. Из хостела, расположенного около горевших складов, были эвакуированы 350 человек.

