В Новой Москве потушили пожар в ангарах со стройматериалами
Редакция сайта ТАСС
22:02
обновлено 22:30
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар в ангарах со стройматериалами в Новой Москве полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, о локализации пожара на площади 650 кв. м и обрушении кровли на 50 кв. м.
Пожар произошел в промзоне Коммунарки. Загорелись складируемые стройматериалы в двух металлокаркасных ангарах. В тушении участвовали почти 100 человек. Из хостела, расположенного около горевших складов, были эвакуированы 350 человек.
В новость внесены изменения (01:29 мск) - добавлена информация о тушении пожара.