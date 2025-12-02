На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
22:18
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали девять подземных толчков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"За сутки зафиксированы 9 афтершоков, магнитудой от 3,5 до 5. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.
Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и гостям края рекомендовали не приближаться к ним.