В пяти районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Беспилотники уничтожили в Каменске, Мясниковском, Тарасовском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, данные о последствиях уточняются, но из людей никто не пострадал.