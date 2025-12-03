В пяти районах Ростовской области уничтожили БПЛА
03:13
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Беспилотники уничтожили в Каменске, Мясниковском, Тарасовском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Слюсаря, данные о последствиях уточняются, но из людей никто не пострадал.