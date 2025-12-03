На северо-западе Москвы горел автосервис на площади 625 кв. м

Возгорание тушили 27 человек и восемь единиц техники

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 38. Происходит загорание в помещении автосервиса на 1-м этаже гаражного комплекса на площади 625 кв. метров", - сказали в МЧС.

Огонь тушили 27 человек и восемь единиц техники.

Позднее в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара и результаты процессуальной проверки.

В новость внесены изменения (10:31 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.