Члена банды Басаева отправили в колонию

Альберта Елакаева приговорили к девяти годам лишения свободы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы члена банды Басаева Альберта Елакаева, участвовавшего в нападениях на российских военнослужащих в 1999 году в Ботлихском районе Республики Дагестан. Об этом ТАСС сообщили официальный представитель СК России Светлана Петренко и в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Приговором Южного окружного военного суда Елакаев признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Петренко. Он признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), активном участии в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих.

Как сообщили в ФСБ, в совместной работе со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия Елакаева, не понесшего за это уголовного наказания. Он был задержан 22 сентября 2021 года.

Следствием и судом установлено, что не позднее июля 1999 года Елакаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе 1999 года он в состав банды Басаева и Хаттаба численностью не менее 1 тыс. человек с автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами принял активное участие в вооруженном мятеже. В результате нападения на Ботлихский район Республики Дагестан в августе 1999 года 33 погибли и ранены 34 военнослужащих.

Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. Остальные фигуранты уголовного дела объявлены в федеральный и международный розыски.