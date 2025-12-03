AP: енот разгромил винно-водочный магазин в США

Животное уснуло от опьянения в туалете

© Страница Hanover County Animal Protection and Shelter в социальных сетях

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Енот пробрался в магазин спиртных напитков в штате Вирджиния, животное опрокинуло десятки бутылок и уснуло в туалете от опьянения. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел, предположительно, в ночь на субботу в городе Ашленд. Утром сотрудник магазина нашел спящего на полу в туалете енота. При этом множество бутылок лежали на полу, некоторые из них были разбиты.

"Я лично люблю енотов. Они забавные маленькие существа. Он свалился в магазин через потолочную плитку, и устроил полный разгром, употребляя все напитки", - цитирует агентство работницу городской службы контроля за животными Саманту Мартин.

Окружное управление по защите животных подтвердило, что енот "протрезвел". Там поблагодарили Мартин за то, что та доставила животное в приют. "После нескольких часов сна и без каких-либо признаков ущерба здоровью, кроме разве что похмелья и ошибочных жизненных решений, он был успешно выпущен в дикую природу, надеемся, он усвоил урок, что проникновения со взломом - это не выход", - цитирует агентство заявление ведомства.