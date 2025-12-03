Убийцу петербургского активиста Виталия Иоффе приговорили к 10 годам колонии

Александр Синько нанес Иоффе не менее 131 удара ножом

© Официальный Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга приговорил к 10 годам одному месяцу колонии строгого режима 21-летнего мужчину за убийство местного активиста Виталия Иоффе, совершенное с особой жестокостью на почве личного конфликта осенью 2024 года, а также за кражу его личных вещей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Синько, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

Об убийстве Иоффе и аресте Синько ТАСС сообщал в сентябре 2024 года. Как установило следствие, в ночь на 17 сентября мужчины, находясь в доме №61 по проспекту Науки, совместно распивали спиртное, после чего между ними произошел конфликт. Синько нанес Иоффе не менее 131 удара ножом в голову, шею, грудь, живот и в область верхних конечностей. Потерпевший умер на месте происшествия, после чего Синько похитил некоторые из его личных вещей и скрылся. В тот же день 20-летний фигурант сам явился в полицию города Выборга и признался в совершенном им преступлении.

Изначально Синько просил о рассмотрении его дела с участием присяжных, но затем отозвал ходатайство. В суде он отстаивал версию о том, что причиной его конфликта с Иоффе стали сексуальные домогательства последнего, однако в самом конце процесса раскаялся и сообщил, что оговорил потерпевшего, а мотивом убийства послужила его личная неприязнь к нему.

По данным собеседника агентства в правоохранительных органах, Иоффе ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка и публичные действия по дискредитации Вооруженных сил России.