В Белгороде осудили виновника ДТП, в котором погиб фельдшер скорой помощи

Также пострадали медсестра и медик

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя, виновного в ДТП с машиной скорой помощи, в котором погиб фельдшер и еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 процентов в доход государства и лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 3,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в апреле в Белгороде на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая, двигаясь с включенной сиреной и проблесковыми маячками, автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Mercedes, который проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся. В ДТП пострадали медсестра и медик, фельдшер умер на месте.

Водитель легкового автомобиля признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).