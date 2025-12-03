Главу "Башспирта" оставили в СИЗО до 17 декабря

Раифа Абдрахимова подозревают в превышении должностных полномочий

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Советского районного суда Уфы о продлении до 17 декабря меры пресечения в виде заключения под стражу гендиректору компании "Башспирт" Раифу Абдрахимову, сообщается на сайте суда.

"Cудебный акт оставлен без изменения", - говорится в картотеке.

Ранее Советский районный суд Уфы продлил арест Абдрахимову до 17 декабря.

Абдрахимова задержали и заключили под стражу в конце августа, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый не расторг невыгодные для АО "Башспирт" договоры аренды нежилых зданий, заключенные прежним руководством компании. В результате с августа 2022 года по декабрь 2024 года арендодателям было перечислено более 76 млн рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал о своем намерении ходатайствовать об освобождении Абдрахимова. Хабиров также рассказал, что власти не планируют продавать АО "Башспирт", так как предприятие приносит прибыль и эффективно работает, что, по мнению главы Башкирии, связано с "достаточно эффективным менеджментом".

АО "Башспирт" является одним из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России, у предприятия четыре ликероводочных завода (в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске), а также спиртовый завод в Стерлитамаке.