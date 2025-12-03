Боевик "Азова" получил 27 лет колонии

Осужденный около 2,5 года воевал на стороне киевского режима

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского террористического подразделения "Азов" Олега Абдюкова к 27 годам колонии. Осужденный около 2,5 года воевал на стороне киевского режима, сообщили ТАСС в прокуратуре ДНР.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Украины Олега Абдюкова, - сказано в сообщении. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Абдюкова к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Отмечается, что в октябре 2019 года осужденный вступил в "Азов", где прошел военную подготовку и получил оружие. Принимал участие в боевых действиях до весны 2022 года, пока не попал в плен.

Абдюков признан виновным по ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.