На Украине подтвердили задержание причастных к убийству сына заммэра Харькова

Нацполиция подтвердила задержание в комментарии агентству "РБК-Украина"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Нацполиция Украины подтвердила задержание двух человек, которые могут быть причастны к убийству сына заммэра Харькова в Вене.

Ведомство подтвердило задержание в комментарии агентству "РБК-Украина". Задержанных проверяют на причастность к смерти украинца в Вене. Детали ожидаются позже.

В конце ноября в Вене нашли сгоревший автомобиль с телом 21-летнего юноши. Позже СМИ сообщили, что убитым оказался сын заммэра Харькова Данила Кузьмин. Источник украинского издания "Страна" подтвердил эту информацию, отметив, что причиной убийства мог стать незакрытый финансовый долг. На сайте МВД Украины появилась карточка о розыске сына Сергея Кузьмина, где указано, что молодой человек пропал 25 ноября в Вене.

Австрийская полиция квалифицирует инцидент как насильственную смерть. Предварительно считается, что потерпевшего могли избить, после чего поместили в автомобиль и подожгли. Австрийские СМИ отмечают, что о его исчезновении ранее заявил близкий друг семьи, который проживает за границей. Впоследствии родственники получили подтверждение о гибели.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, в начале 2022 года Сергей Кузьмин вывез всю свою семью в Вену. Источники также добавляют, что, вероятнее всего, причина убийства имеет финансовый характер. В частности, после гибели Кузьмина на двух криптокошельках, связанных с ним, обнаружили нулевые балансы. По одной из версий, речь идет о финансовом долге, который он не смог закрыть, поскольку все его криптосчета оказались пустыми, отмечал источник "Страны".