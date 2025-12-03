В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле

Как полагает следствие, Шамиль Магомедов из личной неприязни задушил потерпевшую

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Срок меры - 1 февраля", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта сообщалось накануне. В суде Магомедов просил назначить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как полагает следствие, не позднее 11:25 мск 30 ноября обвиняемый из личной неприязни задушил потерпевшую, схватив рукой за шею и уткнув лицом в подушку в комнате апарт-отеля.