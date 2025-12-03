Экс-главу Лахденпохьи осудили условно за злоупотребление полномочиями

Чиновник, зная о смерти нанимателей двух муниципальных квартир в аварийных домах, незаконно направил в профильное министерство недостоверные сведения о необходимости приобретения для них жилья в рамках программы

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд признал бывшего главу Лахденпохского городского поселения в Карелии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Его приговорили к четырем годам условно, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы Лахденпохского городского поселения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 3 года", - сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах мужчина обеспечивал реализацию на территории города региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья, являясь должностным лицом. Зная о смерти нанимателей двух муниципальных квартир в домах, признанных аварийными, он незаконно направил в профильное министерство недостоверные сведения о необходимости приобретения для них жилья в рамках программы.

На основании заявки администрации поселения были перечислены целевые бюджетные средства в общей сумме более 2,3 млн руб. За счет них провели оплату по муниципальным контрактам на приобретение квартир. Договоры соцнайма жилых помещений и акты приема-передачи от лица граждан подписал сам экс-глава городского поселения. Он сделал это, чтобы присвоить квартирам статус служебного жилья и предоставить для проживания сотрудникам администрации района.