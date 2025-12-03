В Томске мужчину приговорили к 22 годам за убийство и поджог двух домов

Обвиняемый решил отомстить родственнику, поджег горючие материалы под лестницей внутри подъезда

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Томской области/ ТАСС

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Томский областной суд приговорил 30-летнего мужчину к 22 годам колонии за убийство и умышленный поджог двух домов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2024 года пьяный мужчина гулял с другом по Томску рядом с двухэтажным домом №209 на улице Большой Подгорной. Он решил отомстить родственнику, поджег горючие материалы под лестницей внутри подъезда, но товарищ потушил пламя. Подсудимый вернулся, поджег два деревянных дома и скрылся с места преступления. В результате один жилец погиб, один - получил ожог рук.

"Суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Суд признал 30-летнего томича виновным в покушение на убийство двух и более лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда, умышленном уничтожении чужого имущества, хулиганстве и убийстве с особой жестокостью. Приговор в законную силу не вступил.

На заседании обвиняемый не отрицал свою причастность к поджогам, но заявил, что не хотел никого убивать и надеялся, что люди проснутся и выберутся из дома. Ранее фигурант дела был неоднократно судим за тяжкие преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.