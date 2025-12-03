Сальдо: киевский режим создает жителям Херсона ощущение безысходности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Киевский режим делает все, чтобы у жителей в оккупированной Киевом правобережной части Днепра в Херсонской области складывалось чувство безысходности. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сердце иногда болит за город свой родной. И болит сердце за тех, кто там еще остался. Детей, конечно, в той части Херсонской области совсем немного, потому что киевский режим все делает для того, чтобы их выдавить оттуда. Преследует мужчин, пытается поймать их и отправить на фронт, откуда они явно уже не вернутся. Они (власти Украины - прим. ТАСС) создают все условия для того, чтобы там процветало ощущение безысходности", - сказал Сальдо журналистам в ходе акции "Елка Желаний".

Он также подчеркнул, что через свои источники получает информацию о ситуации в оккупированной Киевом части Херсонщины.

"Был бы приказ, я уже завтра переплыл бы Днепр. В первую очередь начал помогать бы людям. Всем, кто находится [там], но в первую очередь старшему поколению и детям", - подчеркнул губернатор.