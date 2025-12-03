Боевику "Азова" вынесли приговор за участие в террористическом сообществе

Его приговорили к 26 годам колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам колонии строгого режима бойца запрещенной в России террористической организации "Азов" гражданина Украины Даниила Овчаренко, сообщили ТАСС в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Овчаренко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осужденный вступил в батальон "Азов" в феврале 2015 года. Затем он прошел боевую подготовку в Киеве на территории завода АТЭК. В качестве артиллериста воевал против мирного населения ДНР, а после и ВС РФ. В мае 2022 года Овчаренко взяли в плен российские военные.

Дело рассматривалось по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).