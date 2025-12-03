С Леры Кудрявцевой взыскали почти 500 тыс. рублей из-за залива квартиры соседей

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано

Редакция сайта ТАСС

Лера Кудрявцева © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой денежную компенсацию в размере почти 500 тыс. рублей по факту залива квартиры соседей, сообщили ТАСС в пресс-службе районного суда.

"Решением Пресненского районного суда города Москвы от 3 декабря 2025 года удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации. Суд постановил взыскать с Кудрявцевой В. Л. в пользу АО "АльфаСтрахование" сумму ущерба в размере 463 446 руб., расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы", - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.