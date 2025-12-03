Экс-министр тамбовского ЖКХ обжалует приговор по делу о превышении полномочий

Речь идеи о Елене Бабиковой

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елены Бабиковой обжалует в кассационном порядке судебные решения, согласно которым ей был назначен реальный срок лишения свободы вместо условного. Соответствующая жалоба подана в Ленинский районный суд Тамбова, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Стороной защиты [Елены Бабиковой] подана кассационная жалоба на судебные решения судов первой и апелляционной инстанций", - заявили в надзорном органе.

В мае 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Однако гособвинитель не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, и обжаловал его. Тамбовский областной суд в августе отменил условный срок и назначил бывшему министру наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

Судебные разбирательства по делу Бабиковой начались в 2023 году, а в декабре 2024 года она покинула пост министра. По данным следствия, в конце 2022 года, занимая пост начальника управления ТЭК и ЖКХ, фигурантка согласовала внесение изменений в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подсудимая одобрила реконструкцию в Тамбовском районе комплекса по сортировке отходов, принадлежащего ООО "Комэк". При этом из проекта было исключено строительство полигона "Экотехнопарк "Центральный", заявленное регоператором по обращению с ТКО АО "Тамбовская сетевая компания".