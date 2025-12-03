Для Липецка и нескольких муниципальных округов объявили опасность БПЛА

На всей территории региона также была объявлена воздушная опасность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атак БПЛА объявлен для областного центра и Липецкого, Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского, Воловского муниципальных округов Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецк, Липецкого МО, Долгоруковского МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО", - говорится в сообщении.

Позднее такую опасность объявили для еще четырех муниципальных округов области, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Грязинского МО, Добринского МО, Усманского МО, Добровского МО", - говорится в сообщении.

Ранее на всей территории региона была объявлена воздушная опасность.

В новость внесены изменения (22:40 мск) - добавлена информация о красном уровне для Грязинского МО, Добринского МО, Усманского МО, Добровского МО.