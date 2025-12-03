ТАСС: обстановка на вернувшемся после вылета борту Москва - Пхукет спокойная

Готовится штатная высадка пассажиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Обстановка на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Пхукет и вернувшегося в Домодедово, спокойная, паники нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Обстановка на борту спокойная, паники нет. Готовится штатная высадка пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 Москва - Пхукет готовился к возврату в Домодедово. На борту находятся 412 человек и 13 членов экипажа. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. По предварительным данным из оперативных служб, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе.

Самолет вылетел из Домодедово в 21:19 мск. Почти сразу после взлета пилоты доложили о возгорании в двигателе. Пожар был потушен противопожарными системами самолета.