В шести муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в МЧС
Редакция сайта ТАСС
22:00

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА объявлен еще в шести муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Краснинского МО, Становлянского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичный режим вводился для Липецка и 10 муниципальных округов. 

