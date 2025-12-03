В шести муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в МЧС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА объявлен еще в шести муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Краснинского МО, Становлянского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичный режим вводился для Липецка и 10 муниципальных округов.