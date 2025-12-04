В Новошахтинске и четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. В Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области отразили атаку дронов. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что пострадавших из-за атаки беспилотников нет.

Информация о последствиях на земле уточняется, уточнил Слюсарь в своем Telegram-канале.