В Новошахтинске и четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. В Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области отразили атаку дронов. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что пострадавших из-за атаки беспилотников нет.
Информация о последствиях на земле уточняется, уточнил Слюсарь в своем Telegram-канале.