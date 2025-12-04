В Красноярском крае в ДТП с грузовым автомобилем погибли три человека

На месте аварии организовали реверсивное движение

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП в Нижнеингашском районе Красноярского края, где столкнулись автомобили MAN и "Ока". Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, сегодня утром на 1 139 км Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля "Ока", двигаясь со стороны Иркутской области в сторону Красноярска, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с грузовиком МАN. В результате ДТП в автомобиле "Ока" водитель и двое пассажиров от полученных травм умерли на месте", - говорится в сообщении.

На месте ДТП организовано реверсивное движение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.