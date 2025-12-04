Гендиректора Пермского локомотиво-ремонтного депо арестовали в Кургане

Альберта Якупова обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Пермского локомотиво-ремонтного депо Альберт Якупов арестован в Кургане по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в Курганском городском суде.

"Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 22 декабря", - сообщили в суде.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере); ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособничество); п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Защита Якупова обжаловала арест.