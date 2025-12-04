Часть Одессы осталась без света

Причиной стал пожар на объекте энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Часть Пересыпского района Одессы осталась без света после сильного пожара на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС.

"Вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении областного отделения службы в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В свою очередь глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что часть Пересыпского района осталась без света. Приостановлена работа нескольких трамвайных маршрутов.

По данным официального ресурса для оповещения, в Одесской области в ночь на 4 декабря объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрыве в городе.