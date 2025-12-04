Gucci, D&G, Prada и Versace проверят по делу о нарушениях прав рабочих

Всего в списке компаний, получивших требование полиции Италии предоставить документацию об эксплуатации рабочих субподрядчиками, значатся 13 производителей одежды класса люкс

Редакция сайта ТАСС

© Vittorio Zunino Celotto/ Getty Images

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция Италии запросила документы о системах управления и контроле цепочек поставок у 13 производителей одежды класса люкс в рамках расследования дела об эксплуатации рабочих субподрядчиками модных брендов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

В списке компаний, получивших требование предоставить документацию, значатся Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Missoni, Versace и другие. Указывается, что ни одна из компаний не находится под следствием и в отношении них не запрашивалось введение внешнего управления.

Отмечается, что итальянские карабинеры обнаружили продукцию и документацию модных домов в ходе обысков на принадлежащих китайским предпринимателям мастерских в Милане. Правоохранительные органы намерены оценить, в какой степени эти 13 компаний эксплуатировали рабочих, а также насколько эффективны их системы корпоративного управления для предотвращения подобных злоупотреблений.

В публикации отмечается, что модные дома после предоставления требуемой информации получат возможность самостоятельно исправить выявленные недостатки. В противном случае прокуратура Милана оставляет за собой право применить меры в отношении компаний.