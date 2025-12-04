Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО задержали за получение взятки

На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 23,5 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель управления Россельхознадзора по СКФО задержан за получение взятки в 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре фигуранту, временно исполнявшему обязанности руководителя управления, стало известно о выявленных нарушениях при использовании коммерческой организацией земель сельскохозяйственного назначения. В адрес организации были направлены претензии о необходимости разработки проекта рекультивации нарушенных земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа 24 млн 461 тыс. рублей за нанесенный вред. При этом с целью незаконного обогащения обвиняемый предложил директору организации передать ему в качестве взятки 3 млн рублей за прекращение контрольно-надзорных мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска на возмещение нанесенного ущерба. Директор коммерческой организации сообщил о противоправной деятельности фигуранта в УФСБ России по Ставропольскому краю, после чего фигурант был задержан при получении взятки.

"В целях обеспечения исполнения приговора следователем СК России на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 23,5 млн рублей. В настоящее время проведены допросы, осмотрены и признаны вещественным доказательством денежные средства, передаваемые обвиняемому в качестве взятки", - заключили в СК.