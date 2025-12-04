Курский экс-замгубернатора мог курировать строительство фортификаций

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудник погрануправления ФСБ России по Курской области заявил, что бывший заместитель экс-губернатора региона Алексей Дедов мог курировать строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

"Он [Дедов] сказал, что все проблемные вопросы [по строительству фортификаций] курирует он. Говорил на совещании, что если будут проблемные вопросы со стороны подрядных организаций, то незамедлительно звонить и докладывать", - сказал свидетель. По его словам, курская корпорация развития должна была построить около 35 взводных опорных пунктов (ВОП) в приграничье для пограничной службы.

По версии следствия, бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.