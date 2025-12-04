В Челябинске школьница отдала курьеру телефонных мошенников 1,8 млн рублей

В полиции отметили, что злоумышленники также предлагали ей поехать в другой город, но она отказалась, побоявшись, что ее потеряет мать

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Девятиклассница в Челябинске передала курьеру телефонных мошенников 1,8 млн рублей семейных накоплений под угрозой уголовного преследования. Кроме того, со слов школьницы, мошенники пытались увезти ее обманом в другой город, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

"В отдел полиции "Советский" УМВД России по Челябинску с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой сложной схемы и по указанию аферистов лишила семью крупных денежных сбережений, передала курьеру 1,8 млн рублей семейных накоплений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, полицейские установили, что девятикласснице позвонил неизвестный, который представился сотрудником цветочного магазина, далее под предлогом подтверждения заказа выманил у девочки sms-код. Затем школьнице начали звонить якобы сотрудники портала "Госуслуги" и Росфинмониторинга, которые сообщили о взломе личного кабинета и якобы использовании данных для пособничества недружественной стране.

"Под угрозой уголовного преследования <…> мошенники заставили подростка раскрыть информацию о наличии дома крупной суммы денег и передать эти деньги для проверки подлинности и законности. Следуя инструкциям аферистов, девочка изъяла из домашнего сейфа наличные, упаковала их и под видом передачи "сестре в Екатеринбург" отдала деньги прибывшему курьеру", - добавили в пресс-службе.

В полиции отметили, что девятиклассница также сообщила полицейским, что мошенники предлагали ей поехать в другой город, но она отказалась, побоявшись, что ее потеряет мать.