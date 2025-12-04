Гендиректора рехаба в Подмосковье, где удерживали постояльцев, доставили в полицию

Также в отделение доставлены трое работников учреждения для дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел генерального директора подмосковного реабилитационного центра, где незаконно удерживали постояльцев. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В территориальный отдел полиции были доставлены генеральный директор и трое работников данного учреждения для дальнейшего разбирательства", - сказала она.

Петрова рассказала, что в дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от жительницы Москвы о хищении у нее денег. Женщина заявила, что ее обманули, а также причинили вред здоровью ее сестры со стороны персонала реабилитационного центра в деревне Малое Видное. Впоследствии от трех граждан поступили аналогичные заявления.

"В ходе проверки полицейские установили, что центр размещался в частном домовладении, огороженном высоким забором с закрытым на замок входом. Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет", - сказала она.

Петрова добавила, что граждане сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений.

Собранные в результате проверки материалы полицейскими были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.