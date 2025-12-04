ТАСС: экс-ректор ПсковГУ частично признала вину по делу о мошенничестве

Наталья Ильина начала сотрудничать со следствием

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, которая находится под арестом по делу о мошенничестве, частично признала вину и начала сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Наталья Ильина частично признала свою вину и начала сотрудничать со следствием в рамках возбужденных в отношении нее уголовных дел", - сказал собеседник агентства.

В начале апреля Ильина была задержана по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Ильина с 2020 по 2021 год трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента. Но тот на рабочем месте не появлялся и трудовых обязанностей не исполнял. По данным правоохранительных органов, Ильина на протяжении как минимум четырех последних лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Общая стоимость таких услуг за этот период, по предварительным данным, превысила 14 млн рублей.

В конце мая сотрудники правоохранительных органов завели второе уголовное дело в отношении Ильиной по статье о превышении должностных полномочий. В августе в отношении экс-ректора были возбуждены два уголовных дела. А в октябре сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении нее еще три новых уголовных дела.