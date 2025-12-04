В Забайкалье в ДТП с автобусом погиб человек

Еще четверо пострадали

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Забайкалье. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

"На 48-м километре федеральной трассы Чита - Забайкальск произошло столкновение микрогрузовика, груженного древесиной, и автомашиной Ford Transit, выполнявшей регулярный рейс по маршруту Чита - Оловянная. В результате дорожной аварии погиб пассажир микрогрузовика. Водитель маршрутки, двое пассажиров маршрутного автобуса и пассажир грузовика доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - сообщили в УМВД.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом.