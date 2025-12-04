"Страна": взорвавший три боевые гранаты в жилом доме одессит был в самоволке

Издание отмечает, что мужчина пришел домой к жене за своими вещами и между ними завязалась ссора

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мужчина, взорвавший накануне три боевые гранаты в жилом доме в Одессе, самовольно оставил часть и сбежал домой. Об этом сообщило издание "Страна".

Об инциденте со взрывом в жилом доме стало известно вечером 3 декабря. Издание отмечает, что мужчина пришел домой к жене за своими вещами. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина бросил в коридор осколочные гранаты. В результате взрыва он потерял ногу, его жене ампутировали пальцы. Оба находятся в тяжелом состоянии.

На Украине в условиях неконтролируемого оборота оружия часто происходят подобные инциденты. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.

Кроме того, в условиях всеобщей мобилизации на Украине возросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства среди военнослужащих. 14 октября в офисе генпрокурора Украины сообщили изданию "Украинская правда", что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто почти 290 тыс. дел по этим статьям - более 235 тыс. о самовольном оставлении части и почти 54 тыс. о дезертирстве.