В Башкирии при жесткой посадке вертолета пострадал человек

Ему оказывают медицинскую помощь

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной вертолетной площадке в Башкирии, пострадал один человек. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

"На частной вертолетной площадке в деревне Атаевка произошла жесткая посадка вертолета Eurocopter AS-350 (RA-04057). Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь. Следователями проводится проверка", - говорится в сообщении.

В Минздраве республики пояснили ТАСС, что пилот получил травму, скорая помощь доставит его в больницу.

Как отметили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел днем в четверг. На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.