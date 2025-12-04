Главу партии "Яблоко" оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Николай Рыбаков должен будет заплатить 1,5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1,5 тыс. рублей председателя политической партии "Яблоко" Николая Рыбакова по делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: признать Рыбакова Николая Игоревича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей", - сказала судья Елизавета Трускаленко, оглашая решение.

Как следует из материалов дела, на странице Рыбакова в соцсети "ВКонтакте" 16 февраля 2024 года была размещена фотография Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), а в сопровождающем публикацию тексте на власти России была возложена ответственность за его смерть. Изображение было интерпретировано как символика организаций, которые Навальный возглавлял и которые были признаны в России экстремистскими в июне 2021 года (ФБК, Фонд защиты прав граждан и движение "Штабы Навального").

Сам Рыбаков на заседание не явился. В письменных объяснениях, оглашенных его адвокатом Борисом Груздом, Рыбаков заявил, что лично не публиковал пост и не мог этого сделать, так как на момент размещения материала в интернете участвовал в прямом эфире телеканала НТВ, который длился несколько часов. По предположению Рыбакова, пост был опубликован "из-за границы".

Сторона защиты намерена обжаловать решение районного суда.

О предыдущих прецедентах

Ранее суды Петербурга уже трижды выносили положительные решения по протоколам о публикации фотографий Навального. 11 сентября был оштрафован на 1,5 тыс. рублей депутат заксобрания Петербурга Михаил Амосов, который, как и Рыбаков, в феврале 2024 года опубликовал в своем Telegram-канале материал в память о покойном с фотопортретом. 15 сентября был арестован на 15 суток (городской суд позднее смягчил наказание до 13 суток) правый активист и экс-кандидат в муниципальные депутаты Савва Федосеев, также разместивший фото Навального в Telegram-публикации по случаю его смерти. Наконец, 27 ноября штраф в 1,5 тыс. рублей получила депутат петербургского заксобрания от "Яблока" Ольга Штанникова за публикацию портрета Навального в соцсетях в 2013 году.