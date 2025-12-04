ФСБ показала кадры с хакером, совершившим DDoS-атаку на "Почту России"

Артему Хорошилову назначили 21 год лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 4 декабря. ФСБ опубликовала видео с хакером из Подмосковья, который совершил DDoS-атаку на "Почту России" в интересах ВСУ.

На кадрах видны момент оглашения приговора, задержание злоумышленника и фрагменты судебных заседаний по делу.

Артема Хорошилова признали виновным по ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима.