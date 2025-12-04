Приговор экс-замглавы Ростовской области вступил в силу

Виталия Кушнарева осудили на 13 лет за получение взятки и хранение оружия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, осужденного на 13 лет за получение взятки и хранение оружия, не стала обжаловать приговор, он вступил в силу. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил Кушнарева к 13 годам лишения свободы и штрафу в 475 млн рублей, а также оставил под арестом имущество его семьи, которое может быть реализовано в счет штрафа в случае его полной неоплаты. "Приговор в отношении Кушнарева не обжалован и вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован. У задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону с Кушнарева и его супруги в доход государства было обращено свыше 160 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016 года по апрель 2019-го Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.