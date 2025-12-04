В Вологодской области пресекли межрегиональный канал сбыта наркотиков

Полицейские изъяли 74 брикета наркотического средства гашиш общей массой свыше 7 кг

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полицейские Вологодской области пресекли межрегиональную поставку партии гашиша и изъяли более 7 кг наркотика. Его перевозил в машине 33-летний водитель, он задержан и арестован, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС Госавтоинспекции на 14-м км автодороги А-114 остановили легковой автомобиль, двигавшийся в направлении Вологды. При силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по области был задержан 33-летний водитель автомобиля, заподозренный в причастности к наркосбыту. При осмотре автомобиля в багажном отделении оперативники обнаружили перемотанные изолентой свертки. По результатам исследования и экспертизы в свертках находились 74 брикета наркотического средства гашиш общей массой свыше 7 кг", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что водитель перевозил крупную партию гашиша из другого региона в целях последующего сбыта. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на предмет наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 (сбыт наркотиков в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.