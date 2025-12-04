В Ульяновской области выявили неэффективную трату 250 млн рублей по нацпроекту

Проверка показала, что построенные очистные сооружения не работают надлежащим образом

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий в Ульяновской области в связи с попыткой чиновников скрыть неэффективное расходование более 250 млн рублей по нацпроекту "Экология" при выполнении работ в Винновской роще. Об этом сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Представив недостоверные результаты о достижении предусмотренных проектной документацией показателей очистки сточных вод, в том числе по нефтепродуктам и отсутствию негативных влияний на реку Волгу, чиновники пытались скрыть факт неэффективного расходования более 250 млн рублей бюджетных денежных средств, выделенных в рамках государственного контракта. По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица органа исполнительной власти Ульяновской области отчитались о ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Винновской рощи в Ульяновске при реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Чиновники также ходатайствовали об исключении этого памятника природы из государственного реестра объектов накопленного вреда.

Проверка показала, что очистные сооружения, построенные по нацпроекту, надлежащим образом не работают.