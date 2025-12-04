ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Пилот в реанимации. Что известно о жесткой посадке вертолета в Башкирии

Редакция сайта ТАСС
14:56
© Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Башкортостан в MAX

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной вертолетной площадке в Башкирии. В результате пострадал один человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения.
  • Как сообщили в Росавиации, специалисты классифицировали произошедшее событие как аварию.

Пострадавший

  • В результате происшествия пострадал пилот.
  • Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Расследование

  • Ошибка пилотирования и техническая неисправность рассматриваются в качестве возможных причин происшествия, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
  • Следователями проводится проверка.
  • На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
  • Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.
  • Расследованием и установлением причин произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации.
 
