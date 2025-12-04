Статья
Пилот в реанимации. Что известно о жесткой посадке вертолета в Башкирии
14:56
Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной вертолетной площадке в Башкирии. В результате пострадал один человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения.
- Как сообщили в Росавиации, специалисты классифицировали произошедшее событие как аварию.
Пострадавший
- В результате происшествия пострадал пилот.
- Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Расследование
- Ошибка пилотирования и техническая неисправность рассматриваются в качестве возможных причин происшествия, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
- Следователями проводится проверка.
- На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
- Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.
- Расследованием и установлением причин произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации.