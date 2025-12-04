Статья

Пилот в реанимации. Что известно о жесткой посадке вертолета в Башкирии

Редакция сайта ТАСС

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной вертолетной площадке в Башкирии. В результате пострадал один человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения.

Как сообщили в Росавиации, специалисты классифицировали произошедшее событие как аварию.

Пострадавший

В результате происшествия пострадал пилот.

Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Расследование