В Петербурге арестовали экс-участник группировки Воеводина за убийство 2003 года

Сергей Нетронин вину не признал

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО местного жителя по обвинению в убийстве мигранта из Восточной Азии в декабре 2003 года. По версии следствия, фигурант был участником действовавшей в то время неонацистской группировки Алексея Воеводина, который в 2011 году приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Нетронина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Срок меры - 2 февраля", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта, 42-летнего бригадира по ремонту железнодорожных путей, ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Своей вины мужчина не признал и в суде просил о мере пресечения в виде запрета определенных действий.

Из материалов дела следует, что 14 декабря 2003 года Нетронин, Воеводин и еще семеро злоумышленников во дворе дома №18 по улице Марата, используя ножи, металлические трубы, камень, избили иностранца, наносили удары ногами. От полученных ран потерпевший умер.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако по возобновлении расследования полицейские воссоздали картину случившегося и установили, что убийство было совершено на почве расовой ненависти.