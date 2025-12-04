В Харьковской области произошла серия взрывов

В регионе звучит воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Седьмой за вечер взрыв произошел в Чугуевском районе Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее поступала информация от этого же издания о четырех взрывах в районе.

Подробности не приводятся. Сейчас в регионе действует воздушная тревога. Также сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (23:24 мск) - добавлена информация о новых взрывах.