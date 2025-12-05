На Сахалине военного осудили на 10 лет за дезертирство

Мужчина 27 декабря 2023 года самовольно оставил место службы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного, который самовольно оставил место службы, к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ, [военнослужащему] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ за совершенное преступление военнослужащий лишен воинского звания", - говорится в сообщении.

Установлено, что военнослужащий, собираясь уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий, не желая участвовать в них, 27 декабря 2023 года самовольно оставил место службы - подразделения воинской части в ДНР. После этого он проводил время по своему усмотрению в городе Анива Сахалинской области. Там же его задержали в ходе розыска 4 июня 2025 года сотрудники полиции военной комендатуры.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.